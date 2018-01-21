Песков рассказал о трудностях построения отношений РФ и США
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о трудностях построения двусторонних отношений с США.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Вашингтон не отвечает взаимностью на попытки Москвы наладить отношения.
«Не встречая взаимности, как-то продвигаться очень тяжело», - заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о состоянии отношений РФ и США.