Песков рассказал о трудностях построения отношений РФ и США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Вашингтон не отвечает взаимностью на попытки Москвы наладить отношения.

«Не встречая взаимности, как-то продвигаться очень тяжело», - заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1», отвечая на вопрос о состоянии отношений РФ и США.