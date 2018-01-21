Песков рассказал о контактах Путина и Порошенко
Песков рассказал о контактах Владимира Путина с Киевом и Вашингтоном.
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал о контактах глав России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, отметив, что такие встречи имеют место.
Он также высказался о контактах Москвы с Вашингтоном.
«Не встречая взаимности, продвигаться в переговорах очень тяжело»,
- подчеркнул пресс-секретарь перзидента.
Ранее Песков прокомментировал размещение зенитных ракетных систем С-400 в Крыму. Он заявил, что принятие Россией мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза.