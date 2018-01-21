ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями у КПП «Еленовка»

ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в серой зоне на контрольно-пропускном пункте «Еленовка», в результате чего один пассажир погиб, еще один был ранен, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Сегодня в 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ "Еленовка"», – цитирует агентство заявление командования.

В ведомстве сообщили, что число пострадавших уточнят позднее.