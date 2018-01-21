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ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями у КПП «Еленовка»

Наталья Жуковская
16:06 21.01.2018
В серой зоне на КПП «Еленовка» ВСУ атаковали автобус с мирными жителями.
ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями у КПП «Еленовка»
  • Видео по теме
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в серой зоне на контрольно-пропускном пункте «Еленовка», в результате чего один пассажир погиб, еще один был ранен, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«Сегодня в 13:20 из стрелкового оружия подразделения ВСУ обстреляли автобус в серой зоне в районе КПВВ "Еленовка"»,

– цитирует агентство заявление командования.

В ведомстве сообщили, что число пострадавших уточнят позднее.

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