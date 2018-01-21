СМИ США: Россия создала идеальное оружие для борьбы с беспилотниками

Аналитик Себастьян Роблин в журнале The National Interest назвал российский комплекс ПВО «Панцирь-С» оружием ближайшего будущего.

Как отмечает автор, нападение нескольких беспилотников на российский аэродром в Хмеймиме и успешное отражение атаки российскими системами ПВО показало, насколько эффективен комплекс «Панцирь-С».

«Зенитная система способна обнаруживать низколетящие цели на расстоянии до 30 километров. Комплекс может выпустить ракеты по нескольким целям одновременно. В контейнерах "Панциря" имеются 12 ракет, поражающие цели на расстоянии до 20 км. Ракеты 57Е6 не имеют бортовой системы наведения, однако их полет корректируется пусковой установкой, поддерживающей связь с ракетами. Ракеты же способны поражать цели на скорости до трех чисел Маха», - подчеркивает автор.

Эксперт отмечает, что и в ближнем бою у воздушной цели практически нет шансов уйти с линии огня. «Панцирь» может превратить в решето практически любую цель. Четыре орудия выпускают до 40- 30-миллиметровых снарядов в секунду из каждого ствола на расстояние до трех километров, что «в несколько раз быстрее огня большинства пулеметов».

Роблин также пишет, что у США нет систем ближнего радиуса действия, даже близко сравнимых с «Панцирь-С».