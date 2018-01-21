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В Сибири в ближайшие сутки морозы могут побить все исторические рекорды — Тишковец

Наталья Жуковская
15:38 21.01.2018
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал, чего ждать жителям Сибири от погоды в ближайшие сутки.
Фото: pixabay.com

Аномальные морозы, охватившие большую часть западной и центральной Сибири, в предстоящие 24 часа будут только усиливаться, рассказал Евгений Тишковец. Причем эпицентр жесткого холода сместится в южные, самые густонаселенные регионы Сибири. Это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, Красноярская области и республика Хакассия.

«Температурный фон будет на 11-16 градусов ниже климатической нормы, и это не удивительно. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до –40 –45, а местами до –50 градусов по Цельсию»,

- отметил Тишковец.

Он подчеркнул, что днем будет –30 –35, местами до –40 градусов, что, возможно, где-то станет рекордом холода за всю историю инструментальных наблюдений.

Также эксперт рассказал, что империя этого сибирского антициклона продолжит расширять свой ареал на просторах Сибири, а центр его окажется над Приобьем, где атмосферное давление будет чрезвычайно высоким и, возможно, приблизится к рекордным показателям. Это негативно скажется на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей, подвел итог метеоролог.

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