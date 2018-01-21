Франция призвала созвать экстренное заседание Совбеза ООН по Турции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН по поводу операции Турции в сирийском Африне, сообщается на его странице в Twitter.

Он заявил, что стороны должны немедленно прекратить огонь и обеспечить полный доступ гуманитарной миссии на север Сирии.

В субботу стало известно, что Турция начала спецоперацию против курдских формирований на севере Сирии, совершив авианалет на Африн. А утром в воскресенье премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции турецких вооруженных сил в регионе. Он уточнил, что сухопутные войска Турции будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией.