Audi в принудительном порядке отзывает 127 тысяч дизельных авто

Немецкое Федеральное автомобильное управление принудительно отзывает 127 тысяч новых моделей Audi с двигателями V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов, сообщает Bild am Sonntag.

По данным ведомства, в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 обнаружены механизмы, которые отключают системы очистки, что является незаконным. Кроме того, управление грозит запретить продажи авто Audi A8, которые были выпущены раньше середины прошлого года.

Ранее стало известно, что концерн Volkswagen, куда входит и Audi, обвиняют в Соединенных Штатах в том, что он оснащал дизельные машины программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.