Трамп может пропустить форум в Давосе

Дональд Трамп может пропустить Всемирный экономический форум в Давосе из-за приостановки работы американского правительства. Об этом сообщили в Белом доме.

Ежегодная встреча в Швейцарии начинается послезавтра, а окончательное решение в администрации президента США еще не приняли.

Американские федеральные ведомства прекратили работу накануне из-за отсутствия финансирования. Демократы и республиканцы в сенате не смогли согласовать бюджет.

В итоге временно закрылись многие госучреждения - суды, налоговая служба, социальные ведомства, а также музеи и национальные парки. Включая и главную достопримечательность Нью-Йорка - Статую Свободы. Туристические суда, которые возят всех желающих к монументу, от причала на Манхэттене сейчас не отходят.