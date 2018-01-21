Сирийские войска выбили боевиков с аэродрома Абу-Духур - МО РФ

Штурмовые отряды правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль.

В результате состоялось окружение крупной группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в восточной части провинции Идлиб, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Помимо этого, войска Сирийской Арабской Республики выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, который контролировался террористами с сентября 2015 года.