Спецназ Афганистана прибыл к атакованному террористами отелю в Кабуле

К отелю Intercontinental в Кабуле, который атаковали террористы, прибыли группы иностранных войск, а также спецназ управления безопасности Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

#Kabul security forces maintained a tight cordon around Intercontinental Hotel through the night as special forces clashed with insurgents who stormed hotel at 9pm on Saturday. Eyewitnesses who managed to escape said gunmen randomly shot guests & staff & set fires in the building pic.twitter.com/CEe6xR6Qsj