Спецназ Афганистана прибыл к атакованному террористами отелю в Кабуле

К отелю Intercontinental в Кабуле, который атаковали террористы, прибыли группы иностранных войск, а также спецназ управления безопасности Афганистана. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

#Kabul security forces maintained a tight cordon around Intercontinental Hotel through the night as special forces clashed with insurgents who stormed hotel at 9pm on Saturday. Eyewitnesses who managed to escape said gunmen randomly shot guests & staff & set fires in the building pic.twitter.com/CEe6xR6Qsj — TOLOnews (@TOLOnews) 21 января 2018 г.

«Район по-прежнему оцеплен, и приблизиться к отелю силовики не позволяют даже медикам. На крыше отеля появился густой дым. Переcтрелка в отеле Intercontinental продолжается», - сообщил корреспондент телеканала в эфире.

Силовикам уже удалось ликвидировать двух из четырех боевиков. Также сообщается, что из здания вывели 15 раненых и убитых. В прямом эфире один из постояльцев из горящего номера отеля на верхнем этаже сорвался вниз при попытке спастись, спускаясь по простыне. Второму постояльцу удалось спуститься на нижний этаж.

Группа боевиков проникла в отель в субботу и открыли огонь по посетителям. Террористы взяли в заложники постояльцев и сотрудников отеля. В МВД Афганистана сообщили, что убиты пять мирных жителей, еще шесть ранены. Среди раненых бывший комиссар по правам человека Фахим Хаким. Сейчас район оцеплен. Ведется спецоперация.