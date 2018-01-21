Белый дом перестал принимать звонки американцев

Служба по связям с общественностью Белого дома перестала обрабатывать телефонные звонки граждан.

Любой, кто позвонит в американскую администрацию, слышит запись автоответчика, информирующую о приостановке работы федерального правительства и об ответственности за это демократов в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС.

«К сожалению, мы не можем ответить на ваш звонок сегодня, потому что демократы в Конгрессе держат в заложниках финансирование правительства, включая финансирование наших военнослужащих и других приоритетов национальной безопасности», - сообщает автоответчик.

20 января американский сенат отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования государственных учреждений, из-за этого с полуночи 20 января они больше не могут выполнять свои функции, многие сотрудники отправлены в неоплачиваемый отпуск.