Порошенко заметили на Мальдивах с поддельными документами

Президент Украины Петр Порошенко и члены его семьи были замечены на Мальдивах с поддельными документами. Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник, семья Порошенко получила от СБУ документы на чужие имена.

По данным источника, причиной выезда Порошенко и его семьи по поддельным паспортам были угрозы в адрес президента Украины.

«Гелетей (Валерий Гелетей, глава Госохраны — ред.) написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы. На основании этого письма СБУ изготовила ДОПы — паспорта на вымышленные имена», — сообщил источник.

Также издание сообщает, что изготовлением документов занимался Департамент оперативно-технических мероприятий СБУ.