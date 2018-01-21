В США разбился военный вертолет, есть жертвы

В американском штате Калифорния в результате крушения вертолета армии США погибли два пилота.

Чрезвычайное происшествие произошло в пустыне, информирует FoxNews.

Уточняется, что вертолет AH-64 Apache разбился во время учебного полета. Подробности происшествия на данный момент неизвестны.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, выясняются обстоятельства инцидента.