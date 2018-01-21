Премьер Турции анонсировал начало наземной операции в Сирии

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции турецких вооруженных сил в сирийском Африне. По его словам, операция может быть начата в воскресенье.

«В зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — приводит РИА Новости слова Йылдырыма.

Ранее стало известно, что Турция нанесла авиаудары по сирийскому Африну. В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. В МИД России заявили, что внимательно следят за развитием этих событий.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия придерживается последовательной позиции по ситуации в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности этой страны и поиске политического урегулирования.