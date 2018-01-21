В США закрыли Статую Свободы

Один из главных символов Нью-Йорка - Статуя Свободы - была закрыта для посещения в из-за временного прекращения финансирования федерального правительства. На пристани в нью-йоркском районе Манхэттен, откуда отходят корабли с туристами к монументу, расставили таблички, на которых написано, что посетители пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность - остров Эллис в устье Гудзона.

Как говорится на странице в Twitter достопримечательностей, это вызвано тем, что «временно прекращены ассигнования».

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям.

Многие другие туристические достопримечательности, в том числе национальные парки и музеи, также временно закрыты для посещения или работают в ограниченном режиме в связи с прекращением финансирования федерального правительства.

19 января американский сенат отказался завершить работу над резолюцией о продлении временного финансирования государственных учреждений. С 20 января они не могут выполнять свои функции, многие сотрудники будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.