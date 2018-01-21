Македония выберет новое название страны на референдуме

Окончательное решение по спору с Грецией и новому названию для своей страны Македония примет на общенациональном референдуме. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

«Мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме», - приводит слова Заева сайт македонского правительства.

Спор между двумя странами начался после развала Югославии в 1991 году и продолжается до сих пор. Греция хочет узаконить другое название республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО. Переговоры идут при посредничестве спецпредставителя генсекретаря ООН Мэтью Нимица.

По словам премьера Зорана Заева, проведение референдума по этому вопросу ожидается в этом году.