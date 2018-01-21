Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Метрополитен Москвы будет переведен на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды в российской столице.

«Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter московского Метро.

Службы #мосметро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного. — Московское метро (@MetroOperativno) 20 января 2018 г.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до -10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до отметки -4 градусов.

21 января в российской столице будет сохраняться облачность, продолжит идти снег, местами сильный.

Также, по сообщениям Гидрометцентра, в Москве ожидается юго-восточный ветер от 5 до 10 м/с.