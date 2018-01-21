Госдеп сократил обновления русскоязычного аккаунта в Twitter

Аккаунт госдепартамента США в Twitter на русском языке будет обновляться реже. Причиной такого решения стали задержки с принятием американского бюджета.

На русскоязычной странице аккаунта в социальной сети Госдеп призывает следить за обновлениями на англоязычном аккаунте.

В связи с задержкой в принятии бюджета эта лента новостей не будет обновляться регулярно.Пожалуйста, следите за дополнительной информацией на англоязычном аккаунте @StateDept — США по-русски (@USApoRusski) 20 января 2018 г.

Некоторые пользователи предложили госдепартаменту помощь и призвали создать кошелек в «Яндекс».

В четверг, 18 января, палата представителей приняла очередной временный бюджет сроком на месяц, однако демократическое меньшинство сената саботировало принятие законопроекта верхней палатой. В результате этого работа американского правительства приостановилась в полночь в субботу, 20 января.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил с Пентагоном возможную приостановку работы правительства США, а годовщину инаугурации президента США «отметили» многотысячными уличными протестами.