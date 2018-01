Ушел из жизни басист The Kinks и The Zombies Джим Родфорд

Бас-гитарист знаменитых британских рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Как сообщается в официальном Twitter группы, музыкант скончался 20 января. Согласно заявлению основателя The Zombies Рода Арджента, точная причина смерти Родфорда в настоящий момент неизвестна.

«Я с огромным сожалением узнал, что мой дорогой кузен и друг всей жизни Джим Родфорд умер этим утром после падения на лестнице», — заявил Арджент.

RIP Jim Rodford x pic.twitter.com/z63zj9ZkdN — The Zombies (@TheZombiesMusic) 20 января 2018 г.

Джим Родфорд умер вскоре после своего последнего отыгранного концерта в составе The Zombies.

Джим Родфорд начал увлекаться музыкой в конце 1950-х годов. Он помог основать группу The Zombies в 1961 году, но перед этим отверг предложение стать ее членом, несмотря на то, что оказывал помощь музыкантам на первых порах. В конце 1970-х он присоединился к The Kinks и оставался ее участником до самого распада коллектива в 1996 году. И лишь после этого он вошел в состав The Zombies вместе со своим сыном Стивом.