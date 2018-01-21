Названы самые популярные кроссоверы в мире в 2017 году

Специалистами из статистического портала focus2move был составлен рейтинг наиболее популярных кроссоверов в мире за прошлый год.

Так, первое место досталось автомобилю Toyota RAV4, который разошелся тиражом 807 401 единица. Это на 11% больше, чем в 2016 году.

На второй строчке оказалась Honda CR-V. За прошлый год было реализовано 748 048 таких машин, что всего на 0,4% меньше продаж 2016 года.

«Бронзу» получил немецкий Volkswagen Tiguan – в 2017 году было продано 703 143 автомобиля. Таким образом, данная марка прибавила 34,5%.

Кроме того, в топ-5 вошел корейский кроссовер Hyundai Tucson – реализовано 602 678 машин, и китайский Haval H6 с тиражом 531 981 автомобиль.

Также в рейтинг вошел кроссовер Nissan сразу трех марок – Qashqai, Rogue и X-Trail, а также Kia Sportage и Mazda CX-5.

Практически все вышеперечисленные машины, за исключением Nissan Rogue, представлены в России, сообщается на портале.

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