Новое правительство Германии может быть приведено к присяге в первой половине марта

Новое правительство Германии может вступить в полномочия уже в начале марта этого года. Такое мнение высказал руководитель Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер.

Ранее политик заявлял, что новый кабинет министров ФРГ не сформируют раньше апреля. Однако теперь Зеехофер считает, «на партийном съезде СДПГ будет вынесено решение в пользу переговоров о коалиции».

«Мы должны начать переговоры о коалиции сразу после съезда СДПГ. Они могут закончиться в первых числах февраля», — приводит издание Bild am Sonntag слова политика.

Баварский премьер-министр отметил, что «затем последует решение членов СДПГ».

«Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта, задолго до Пасхи», - заключил Хорст Зеехофер.

Новое правительство Германии должно быть сформировано по результатам выборов в бундестаг, которые прошли 24 сентября. Изначально канцлер ФРГ Ангела Меркель во главе победившего на выборах альянса ХДС/ХСС намеревалась договориться о коалиции с другими партиями — «Зелеными» и Свободной демократической партией, однако переговоры не увенчались успехом.