СМИ: крупные интернет-магазины Великобритании торговали данными о клиентах

Наиболее крупные британские интернет-магазины передавали информацию о покупателях третьим лицам, а все действия покупателей на данных сайтах отслеживаются даже под заявлением об анонимности действий.

Такое заявление было опубликовано в издании Times. как отметили эксперты аналитической компании Evidon, ряд сайтов, среди которых - Debenhams, Mothercare, Marks & Spencer, Boots, House of Fraser, Amazon и Tesco, - имеют от 13 до 65 средств для отслеживания действий покупателей. Благодаря им можно вычислить не только IP-адрес клиента, но также его местонахождение, устройство и браузер, которым он пользуется.

«Вся система онлайн-рекламы построена на заявлении, что информация, которую они отслеживают, анализируют, продают и приобретают, является анонимной. Тем не менее, исследования не раз показывали, что зачастую определить конкретное лицо не составляет труда», - рассказали исследователи.

Кроме того, лица, которые получали данные сведения от интернет-магазинов, могли использовать их для рекламы или отслеживания действий клиентов.

По данным издания, одна из компаний, получивших информацию о покупателях, даже создавала видео, на котором полностью воспроизводятся действия клиентов на сайтах интернет-магазинов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предложил создать в России реестр интернет-магазинов.