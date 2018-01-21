«АвтоВАЗ» изменил комплектации для LADA Priora, Granta и Kalina

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» решил пересмотреть комплектацию наиболее популярных моделей Lada Granta, Kalina и Priora.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, новая версия LADA Kalina теперь будет оснащена комплексом ЭРА-ГЛОНАСС. При этом версии Classic, Comfort и Luxe остались без индикатора переключения передачи, которым теперь будет укомплектована лишь LADA Kalina Standart.

В материале также говорится, что из комфорт-версии Granta пропадет устаревшая аудиосистема, которая будет заменена навигационно-мультимедийным блоком с экраном. Спортивный вариант оставят без текстильных ковриков. Модели «люкс» на механике будут дополнены ассистентом водителя при подъеме (HAS).

Кроме того, модель LADA Priora начнут выпускать в двух новых комплектациях — Comfort и Image. Машины будут оснащены мультимедийной системой, интерьером Special Edition, семидюймовым экраном, USB и SD-ридерами, Bluetooth, Handsfree и 15-дюймовыми легкосплавными дисками.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания «АвтоВАЗ» собирается снять с производства седан LADA Priora летом 2018 года.