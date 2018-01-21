Ученые разработали наноруку из ДНК

Исследователи из Мюнхенского технического университета сумели создать быструю искусственную наноруку из ДНК, благодаря которой появилась возможность перемещать молекулы в пространстве.

Контролировать устройство можно с помощью внешнего электрического поля. Кроме того, сам механизм в длину составляет всего 25 нанометров и способен изготавливать вещества для различных лекарств.

Согласно исследованию, нанорука в настоящее время является наиболее высокоскоростным роботизированным устройством в мире – скорость ее работы превышает любые другие устройства минимум в пять раз, сообщается в журнале Science.

Авторы разработки отметили, что при объединении нескольких подобных нанорук в единый массив появится возможность управлять перемещением объектов большего размера, чем молекулы.

Кроме того, ожидается, что данное устройство станет незаменимым помощником в хирургической медицине, что позволит спасти немало человеческих жизней.

Ранее ученые восстановили ДНК человека, умершего 200 лет назад.