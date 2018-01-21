Житель США вышел на уборку снега с огнеметом

Необычный способ уборки снега продемонстрировал житель американского штата Виргиния

По данным телеканала ABC13, Натаниэль Каплингер вышел на борьбу со снегом, вооружившись ручным огнеметом. Очевидцы сняли нестандартную «уборку» на видео и выложили в Сеть.

Как позже рассказал журналистам сам Каплингер, он не любит работать лопатой, поэтому и выбрал такой странный способ уборки снега.