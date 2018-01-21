При нападении на отель в Кабуле пострадали свыше 30 человек

При атаке боевиков на отель Intercontinental Hotel в афганском городе Кабул пострадали 35 человек, однако точно количество жертв до сих пор не известно.

Второй этаж отеля охвачен пламенем. По сообщениям местного канала 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности, один из нападавших был ликвидирован.

Ранее стало известно, что боевики взяли в заложники нескольких человек. По разным данным нападавших было трое или четверо. Кроме того, на них были пояса смертника.

В МВД страны факт нападения был подтвержден. В настоящее время известно, что полиция оцепила территорию вокруг здания, а сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками.

Как сообщает телеканал Tolo со ссылкой на представителя афганского МВД, как минимум три боевика все еще остаются в здании отеля.

Сотрудники службы безопасности вывели из здания нескольких гостей и сотрудников гостиницы.

Местные жители рассказали, что слышали несколько взрывов.

По сообщениям СМИ, боевики забаррикадировались на кухне и в номерах отеля.