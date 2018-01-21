Синоптики предупредили об аномальных морозах в Сибири и Приморье

Сильнейшие морозы ожидаются сразу в нескольких районах Сибири, а также в Приморье.

Так, например, аномально холодная погода до -56°С ожидается в Иркутской области уже 20-23 января.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае столбик термометра опустится до отметки -50°С в период с 20 по 24 января.

Чуть «теплее» будет в республике Алтай и Хакасии – здесь в этот же период ожидаются морозы до -45°С.

Жителей центральных районов Красноярского края синоптики предупреждают о похолодании до -52°С.

Кроме того, в период с 21 по 22 января ожидаются морозы также в Эвенкийском (до -57°С) и Туруханском (до -55°С) районах Красноярского края. Похолодание придет и в республику Тыва – до -48°С.

Несколько дней с 21 по 25 января в Омской области также ожидаются аномальные морозы до -40°С, рассказали в Гидрометцентре.

В Приморском крае в период с 22 по 25 января температура воздуха снизится до -43°С, а в Магаданской области 21-22 января ожидается сильный снегопад и метель, а также порывы ветра до 24 м/с.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на выходных в Москве и Московской области.