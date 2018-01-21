В США создали компьютер размером с брелок

В США создали мини-компьютер, размеры которого можно сравнить с обычным брелоком. Миниатюрный гаджет позволяет менее чем за семь секунд сделать из телевизора персональный компьютер, если на нем запустить операционную систему Windows, Android или Linux.

Как сообщается на сайте американской компании Q-Stick, устройство доступно в базовой комплектации и версии Pro. Мини-компьютер поддерживает графику Intel HD и потоковое вещание в разрешении 4К. Гаджет также оснащен восемью гигабайтами оперативной памяти, Bluetooth 4.1, WiFi, несколькими USB-разъемами и слотом для карты памяти.

В продаже присутствуют модели Q-Stick с черным корпусом, синими и красными элементами на выбор. Купить устройство можно на краудфандинговом сервисе IndieGoGo. Цена базовой версии составит 129 долларов (7300 рублей. — ред.), а Blaze Pro обойдется покупателям в 179 долларов (10129 рублей. — ред.).

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что эксперты составили рейтинг лучших технических новинок, который возглавила игровая приставка Switch от японского производителя Nintendo. Консоль, состоящая из планшета с 6,2-дюймовым экраном и геймпадов Joy-Con, позволяющих превратить приставку в стационарную приставку, обогнала новинку от Apple iPhone X, занявшую второе место. Тройку замкнул ноутбук Microsoft Surface.