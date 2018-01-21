В США вышел в прокат фильм-нарезка с видеорегистраторов РФ

В американский прокат вышел документальный фильм «Дорога» режиссера Дмитрия Калашникова.

Особенность киноленты заключается в том, что она полностью состоит из нарезок с российских видеорегистраторов.

Как передают американские СМИ, публика отнеслась к картине положительно. Некоторых зрителей привлек захватывающий экшн, а другие порадовались возможности получше узнать «русский национальный характер».

«Тут важен контекст — на фестивале фильм будет «обшит» другими картинами, другими мирами, он будет производить совершенно другой эффект», - рассказал Калашников на фестивале «Артдокфест».

По его мнению, «Дорога» требует определенного фокуса при просмотре, сообщает газета «Известия».

Трейлер к фильму был опубликован в социальной сети YouTube.

Ранее были названы 100 лучших фильмов всех времен.