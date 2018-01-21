Грузия ждет окончательного решения Украины по экстрадиции Саакашвили

В Тбилиси ожидают окончательного решения Киева по экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину. Соответствующее заявление сделала прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

«Сторона обвинения имеет достаточно доказательств, которые, как мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции», — заявила Сонгулашвили в эфире грузинской телекомпании «Имеди».

При этом прокурор отметила, что «мы находимся в режиме ожидания того», когда украинская сторона проведет «соответствующие правовые регуляции и примет окончательное решение».

По словам Сонгулашвили, грузинское надзорное ведомство направило «все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения».

В настоящий момент киевская прокуратура проводит экстрадиционную проверку в отношении экс-губернатора Одесской области, бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили по запросу Грузии.

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после того, как в должность президента страны вступил Георгий Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно обвинила Саакашвили по нескольким уголовным делам, а также неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции экс-губернатора Одесской области.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили намерен заняться поиском кадров для управления Украиной. Об этом он заявил после допроса в СБУ.