В США одобрили продажу Бельгии 34 самолетов F-35

Американское внешнеполитическое ведомство выдало разрешение на возможную поставку Бельгии 34 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в структуру Пентагона.

Новые бомбардировщики обойдутся бельгийскому правительству в 6,53 миллиарда долларов. Помимо F-35, Брюссель попросил у Штатов еще четыре дополнительных двигателя Pratt & Whitney F135 к ним.

Кроме того, Бельгия планирует купить у Соединенных Штатов средства радиоэлектронной борьбы, системы управления и связи, оружие для F-35, инфракрасные отражатели и запчасти для самолетов.

По словам американских военных чиновников, сделка, если она состоится, даст возможность «укрепить безопасность страны-союзника» и «сдерживать агрессию в регионе».