Турецкие ВС приступили к проведению спецоперации в сирийском Африне против курдов - МО РФ

В субботу, 20 января, турецкие вооруженные силы начали спецоперацию на северо-западе Сирии против вооруженных формирований курдов, сообщает Минобороны РФ.

Главной причиной, поспособствовавшей развитию кризиса в регионе, стали провокационные действия США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением, отметили в российском ведомстве.

«Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил" и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков», - сказано в сообщении МО РФ.

По данным ведомства, быстрой эскалации напряженности на северо-западе Сирии способствовали и бесконтрольные поставки американским военным ведомством современного оружия проамериканским формированиям на севере САР, в том числе, по имеющимся данным, ПЗРК. Именно в результате этих действий турецкие войска начали специальную операцию против курдов.

Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды.