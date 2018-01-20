Бомбардировщик Ил-4 нашли вблизи Освенцима

В Польше обнаружили советский бомбардировщик Ил-4. Фрагменты были недалеко от того места, где находился концлагерь Освенцим. Детали лежали в пруду, и найти их удалось, когда владелец решил осушить водоем.

О находке он рассказал поисковикам, которые провели раскопки и извлекли из ила части фюзеляжа и крыльев. Их представят общественности 27 января, во время празднования 73-й годовщины освобождения Освенцима.

О судьбе экипажа бомбардировщика пока ничего не известно. Тела не найдены, возможно, летчики успели покинуть кабину. В течение этого года активисты планируют продолжить поиски, чтобы попытаться собрать из обломков боевую машину.