«Оливковая ветвь» может привести к военному конфликту в Сирии - Клинцевич

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал ситуацию в сирийском Африне, подчеркнув, что Россия будет оказывать дипломатическое содействие Сирии и требовать в ООН прекращения операции Турции.

«В связи с началом Турцией операции "Оливковая ветвь" в Сирии не исключен военный конфликт на территории САР», - добавил политик.

Он заверил, что в случае начала вооруженного конфликта Сирии и Турции принимать участие в нем РФ не будет, так как это не предусмотрено договорами.

Ранее по поводу того, что Турция приняла решение начать спецоперацию против сирийской курдской партии «Демократический союз», высказался председатель комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов. По его словам, начало операции может каким-то образом сказаться на проведении конгресса Нацдиалога в Сочи.