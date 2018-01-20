Шаманов прокомментировал ситуацию в сирийском Африне

Председатель Комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимир Шаманов считает, что начало операции ВС Турции в сирийском Африне может каким-то образом сказаться на проведении конгресса Нацдиалога в Сочи.

Ранее ситуацию в сирийском Африне также прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве России. Там отметили, что внимательно следят за происходящим и выразили озабоченность тем, что Турция приняла решение начать спецоперацию против сирийской курдской партии «Демократический союз».

Представители МИД РФ выступили с призывом к обеим сторонам проявить взаимную сдержанность.