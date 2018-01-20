МО РФ приняло меры по обеспечению безопасности военных в Африне
Командование российской группировки войск в Сирии передислоцировала российских военнослужащих, находившихся в кантоне Африн, в другие районы перед началом спецоперации турецких войск против курдских формирований.
Фото: Минобороны России
Командованием российской группировкой войск в Сирии приняты меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих, находившихся в Африне, до начала спецоперации Турции против курдских формирований.
«Для упреждения провокаций и исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», - говорится в заявлении Минобороны России.
Отмечается, что Российским Центром примирения враждующих сторон продолжается непрерывный мониторинг обстановки внутри и вокруг зоны деконфликтации Телль-Рифъат для оперативного оказания необходимой помощи мирному населению.