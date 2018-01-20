В МИД РФ с озабоченностью восприняли начатую Турцией операцию в Африне
В МИД России прокомментировали информацию о начатой Турцией спецоперации против сирийской курдской партии «Демократический союз» в сирийском Африне.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
В МИД России заявили, что внимательно следят за развитием событий в сирийском Африне.
«В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации», - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что Россия придерживается последовательной позиции по ситуации в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности этой страны и поиске политического урегулирования.
«В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», - подчеркнули в МИД.
Ранее стало известно, что Турция нанесла авиаудары по Африну.