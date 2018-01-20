На базе отдыха под Одессой произошел взрыв

На одной из баз отдыха в Одесской области произошел взрыв самодельного взрывного устройства, сообщило издание УНИАН со ссылкой на местное отделение Нацполиции Украины.

ЧП произошло в ночь на 20 января в Белгород-Днестровском районе в одном из помещений здания. Рядом с местом подрыва криминалисты обнаружили «полимерную канистру с остатками горюче-смазочных материалов, и фрагмент полиэтилена с рваными краями».

В полиции подчеркнули, что в результате взрыва никто не пострадал. По факту произошедшего было открыто уголовное дело по части второй статьи 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».