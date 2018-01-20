ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдов в Африне

Сразу после того как Генштаб Турции официально объявил о начале операции, самолеты турецких ВВС нанесли первые авиаудары по территории, занятой курдскими формированиями.

Самолеты ВВС Турции пересекли границу с Сирией через провинцию Хатай и нанесли авиаудары по сирийскому городу Африн, где базируются отряды так называемой сирийской «оппозиции».

Как сообщает агентство Anadolu, турецкая авиация бомбит наблюдательные пункты курдов. Отряды сирийской оппозиции в свою очередь продвигаются вглубь Африна на военной технике.