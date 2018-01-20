Соглашение с Мьянмой откроет новые возможности для российского флота – эксперт

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил радио «Звезда», что подписанное министром обороны России Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВС Республики Союз Мьянма соглашение о порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы откроет новые возможности для российского флота.

«У нас есть Тихоокеанский флот, который работает и в Индийском океане в том числе. Да, для кораблей это будет, если не пункт базирования, то хотя бы пункт захода. Если мы, допустим, идем из порта своего Северного флота, портов Черного моря, допустим, формируем эскадру в Средиземном море и дальше через Суэцкий канал выходим в Индийский океан. Дальше-то, корабли нужно дозаправлять водой, топливом, горюче-смазочными материалами», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что при подписании соглашения представители военных ведомств обеих стран подчеркнули, что документ послужит расширению двухстороннего военного сотрудничества.