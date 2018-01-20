Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Соглашение с Мьянмой откроет новые возможности для российского флота – эксперт

Наталья Жуковская
17:32 20.01.2018
При подписании соглашения отмечалось, что документ послужит расширению двухстороннего военного сотрудничества.
Фото: Минобороны Росии

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил радио «Звезда», что подписанное министром обороны России Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВС Республики Союз Мьянма соглашение о порядке захода военных кораблей в порты России и Мьянмы откроет новые возможности для российского флота.

«У нас есть Тихоокеанский флот, который работает и в Индийском океане в том числе. Да, для кораблей это будет, если не пункт базирования, то хотя бы пункт захода. Если мы, допустим, идем из порта своего Северного флота, портов Черного моря, допустим, формируем эскадру в Средиземном море и дальше через Суэцкий канал выходим в Индийский океан. Дальше-то, корабли нужно дозаправлять водой, топливом, горюче-смазочными материалами»,

- подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что при подписании соглашения представители военных ведомств обеих стран подчеркнули, что документ послужит расширению двухстороннего военного сотрудничества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
МО РФ приняло меры по обеспечению безопасности военных в Африне
Дата20.01.2018, 18:19
МО РФ приняло меры по обеспечению безопасности военных в Африне
Шойгу рассказал о двустороннем военном сотрудничестве России и Мьянмы
Дата20.01.2018, 10:50
Шойгу рассказал о двустороннем военном сотрудничестве России и Мьянмы
Емельяненко прокомментировал лишение Макгрегора пояса UFC
Дата20.01.2018, 13:00
Емельяненко прокомментировал лишение Макгрегора пояса UFC
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Дата18.01.2018, 14:00
Огонь и рев мотора: кантемировцы провели подготовку к «Танковому биатлону»
Вторая жизнь «лисьей гончей»: репортаж из цеха, где модернизируют МиГ-31
Дата19.01.2018, 19:27
Вторая жизнь «лисьей гончей»: репортаж из цеха, где модернизируют МиГ-31
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Дата18.01.2018, 10:22
Железная «Дорога победы»: что помогло Ленинграду выдержать самую длительную блокаду в истории
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Дата19.01.2018, 11:53
Как мы переломили хребет террористам в Сирии
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.