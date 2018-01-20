Эрдоган заявил о начале операции в Африне

Президент Турции объявил о том, что турецкие войска начали операцию в сирийском городе Африн против сирийских курдов.

Эрдоган призвал страны Запада, как союзников, прекратить сотрудничество с «Рабочей партией Курдистана», запрещенной организацией в Турции.

Ранее США заявили, что намерены собрать 30-тысячную оппозиционную армию, оснащенную американским оружием, у руля которой будут стоять сирийские курды. Однако Эрдоган заявил, что террористическая сущность РКК от смены названий не изменится.

«За "Сирийскими демократическими силами" или "Силами по обеспечению безопасности границ" стоят те же террористы PKK и их сирийские ответвления PYD и YPG», - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган пообещал устранить «террористическое зловоние» у границ Сирии и Турции вплоть до границы с Ираком. При этом турецкий лидер особо отметил, что Анкара ни в коем случае не имеет претензий на территориальную целостность и независимость Сирии.

«Мы не ставим под сомнение демократические права сирийского народа. Наоборот, наряду с обеспечением собственной национальной безопасности, мы думаем о тех 3,5 миллиона сирийских беженцев на территории Турции», - заявил Эрдоган, слова которого приводит турецкое агентство Anadolu.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров на официальной пресс-конференции в ООН официально опроверг данные различных СМИ о том, что российские военные перед началом операции турецких сил покинули город.