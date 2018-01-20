США следует быть, а не казаться примером для остальных – МО РФ

Как отметили в российском военном ведомстве ранее, Сирия полностью уничтожила весь запас боевых отравляющих веществ в 2014 году, в то время как США держат в боеготовом состоянии 10% своего арсенала химоружия.

«Следуя своим обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия, Россия досрочно завершила уничтожение всего имевшегося арсенала боевых отравляющих веществ. В то время как США под надуманными предлогами сначала приостановили, а теперь прекратили выполнение своих обязательств, сохраняя в боеготовом состоянии 10% своего арсенала химоружия», - подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

В российском военном ведомстве указали на то, что США следует быть примером в этом отношении для других держав, а не казаться таковым.

«Прежде чем выдвигать голословные обвинения в адрес России, а тем более осуждать кого-то на международных форумах, американским партнерам следует самим быть, а не казаться примером для всего мирового сообщества по ответственному отношению к выполнению требований Конвенции о запрещении химоружия», - отметили в военном ведомстве.