В МО РФ прокомментировали заявление США об использовании сирийскими властями химоружия

В Министерстве обороны России прокомментировали заявление Госдепартамента США о том, что Россия якобы «защищает режим Асада, использующего химическое оружие».

В российском военном ведомстве обратили внимание властей США на то, что весь имевшийся у сирийских властей арсенал боевых химических веществ еще в 2014 году был вывезен для последующего уничтожения.

«Процесс изъятия, вывоза и транспортировки более 1200 тонн отравляющих веществ проходил под контролем ООН и с участием американских специалистов на всех его этапах», - подчеркнули в военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) официально подтвердила полное уничтожение химического оружия Сирии.

«Все продолжающиеся попытки США обвинить сирийские власти в использовании отравляющих веществ в ходе боевых действий против так называемой "оппозиции" опираются исключительно на слухи соцсетей, свидетельства боевиков и ни разу не были подтверждены фактами», - подчеркнули в Министерстве обороны.

Напомним, ранее стало известно, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе предстоящего визита в Париж 23 января планирует принять участие в мероприятии против «безнаказанного использования химического оружия», при этом он добавил, что проблема имеет «очень большое значение» для президента США Дональда Трампа, «особенно сейчас, когда Россия использует все имеющиеся в ее распоряжении возможности для защиты режима Асада».

Между тем ранее российские власти неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того факта, что власти Сирийской Арабской Республики якобы применяли химическое оружие.