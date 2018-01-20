Самолет с телом Шаинского прибыл в Москву

Самолет с телом композитора Шаинского прибыл в аэропорт Шереметьево. Церемония прощания с композитором состоится 22 января в Доме композиторов в Брюсовом переулке. В тот же день на Троекуровском кладбище состоятся похороны, сообщает ТАСС.

Шаинский умер 25 декабря 2017 года в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Последние годы композитор провел в американском городе Сан-Диего.