Китайцы запустили самый большой в мире очиститель воздуха

В китайском городе Сиань на северо-западе страны запустили в тестовом режиме самый большой в мире очиститель воздуха, сообщает South China Morning Post.

Установка представляет собой стометровую башню, которая, по словам создателей, не имеет аналогов в мире по размеру. Работает она за счет тепловых станций, расположенных вокруг нее.

Когда воздух попадает в башню, он нагревается и, поднимаясь вверх, проходит через несколько фильтров. Нагревание происходит за счет солнечной энергии.

По данным издания, город, где установили очиститель, входит в топ-10 самых загрязненных китайских городов. Китайским экологам удалось установить, что за несколько месяцев установке удалось очистить территорию свыше десяти квадратных километров. Всего за время работы очиститель выбросил в атмосферу примерно в десять миллионов кубических метров чистого воздуха.