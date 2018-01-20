Робот нашел лекарство от малярии в зубной пасте

Искусственный интеллект совершил серьезное научное открытие, обнаружив лекарство от одного из штаммов малярии в обыкновенной зубной пасте.

Как установил робот, триклозан, содержащийся в зубной пасте, подавляет развитие малярийного плазмодия. Триклозан, как отметили ученые, подавляет размножение бактерий и блокирует работу ключевых ферментов возбудителей малярии, сообщает РИА Новости.

Открытие было совершено в научном институте Кампинас в Бразилии. Теперь ученые рассчитывают создать средства для борьбы с малярией, поражающей людей в Африке и Азии, микробы которой устойчивы к классическим лекарствам от этой болезни.

Стоит отметить, что использование триклозана в зубной пасте запрещено в странах ЕС с 2010 года, так как его частое использование вызывает развитие устойчивых к нему бактерий в полости рта. Также в США и странах ЕС запрещено использование триклозана в антибактериальном мыле.