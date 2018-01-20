В Киеве избили британского туриста из-за розовых волос

Хулиганы избили в центре Киева туриста из Великобритании, сообщила в Facebook жительница украинской столицы Мария Макуха. Причиной агрессии стали фиолетово-розовые волосы мужчины и пирсинг на лице, отметила она.

«По дороге с работы в 14:10 наткнулась напротив Михайловского собора у Трехсвятительской, 13, под самой камерой наблюдения, на молодого британского хипстера с чемоданчиком, который вытирал снегом с лица кровь, снег в радиусе метра был красный», — написала она.

Сам молодой человек рассказал девушке, что трое хулиганов пристали к нему, начали закидывать его снегом, а потом избили ногами. При этом ничего ценного у него не взяли, поэтому он понял, что целью было не ограбление, а развлечение.

Киевлянка рассказала, что ей пришлось сопровождать британца по имени Лиам в больницу, так как никто по-английски не говорил. Она помогла ему написать заявление в полицию, которое правоохранители, по ее словам, приняли неохотно. После всего этого, она посадила парня на такси в аэропорт.

В соцсети девушка рассказала, что молодой человек потерял сознание, когда его избивали, поэтому запомнил только то, что один из нападавших был одет в светло-зеленую куртку. Инцидент она назвала «прочащим международный имидж страны».