WhatsApp тестирует денежные переводы между пользователями в Индии

Мессенджер WhatsApp начал тестирование системы денежных переводов в Индии. В апреле 2017 года в бета-версии мессенджера для этого региона уже была предусмотрена функция денежных переводов, но она не была активной.

Система переводов позволит бесплатно осуществлять денежные переводы между банковскими счетами.

Стоит отметить, что российская соцсеть «ВКонтакте» запустила систему денежных переводов в сентябре 2016 года.