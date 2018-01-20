$700 млрд – это не бюджет обороны, а бюджет войны – эксперт о военной стратегии США

Жилин отметил, что новая доктрина практически ничем не отличается от предыдущей. Единственное отличие – это «совершенно нечеловеческих размеров бюджет», который определяет и действия согласно военной доктрине.

«Со всей ответственностью заявляю, 700 миллиардов долларов в год – это не бюджет обороны, а бюджет войны. Соединенные Штаты – это единственная страна в мире, которая обслуживает деньгами будущую войну, и она агрессор №1», – сказал Жилин.

Он подчеркнул, что американцы создают легенды прикрытия для собственного налогоплательщика, жизнь которого постоянно ухудшается и которого постоянно обкладывают данью. В частности, американцам рассказывают, что Россия и Китай кому-то угрожают.

«Я замечу, что российский и китайский лидеры никогда не заявляли о готовности к войне. А Трамп говорил о готовности нанести ядерные удары по нескольким государствам, поэтому, кто агрессор, всем уже очевидно», – подвел итог военный эксперт.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что новая военная стратегия США определяет Северную Корею, Китай, Россию и Иран в качестве главных конкурентов Вашингтона.