Умерла обладательница «Оскара»
Американская актриса Дороти Мэлоун скончалась от естественных причин, не дожив до своего 94-летия несколько дней.
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer / ZUMAPRESS.com / globallookpress
Обладательница «Оскара» 1956 года за лучшую роль второго плана Дороти Мэлоун умерла в возрасте 93 лет. У российских зрителей она известна по роли в фильме «Основной инстинкт», в котором она сыграла подругу главной героини Хейзел Добкинс.
«Основной инстинкт» стал последней ролью в карьере актрисы, которая наиболее известные свои роли сыграла на рубеже 50-60 годов ХХ века.
Актриса скончалась в одной из больниц Далласа, штат Техас. 30 января ей исполнилось бы 94 года.