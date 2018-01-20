Умерла обладательница «Оскара»

Обладательница «Оскара» 1956 года за лучшую роль второго плана Дороти Мэлоун умерла в возрасте 93 лет. У российских зрителей она известна по роли в фильме «Основной инстинкт», в котором она сыграла подругу главной героини Хейзел Добкинс.

«Основной инстинкт» стал последней ролью в карьере актрисы, которая наиболее известные свои роли сыграла на рубеже 50-60 годов ХХ века.

Актриса скончалась в одной из больниц Далласа, штат Техас. 30 января ей исполнилось бы 94 года.